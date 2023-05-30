Морковь вырастет крупной даже без подкормок: какие лайфхаки помогут добиться такого результата

Опытные огородники уверяют: чтобы вырастить крупную, ровную и сладкую морковь, совсем не обязательно потчевать корнеплод обильными подкормками. Просто нужно соблюсти три правила агротехники, отмечает автор канала "В саду у Валентинки" на платформе Дзен. Какие именно?

Прореживание

Это обязательная процедура: в конечном итоге расстояние должно остаться на уровне 4-5 см. Таким образом не только образуется место для роста, но и увеличение площади для питания корнеплода.

Грамотный полив

Оказывается, полив непосредственно регулирует рост моркови. Важно регулировать его по мере роста культуры. Например, после всходов культуру надо поливать не обильно. Малыми порциями, но - часто. Важно не переувлажнить почву, чтобы всходы не загнивали.

В фазе 4 листьев начинает формироваться сам корнеплод. Чтобы он рос в длину и тянулся к влаге, полив на этой стадии также не должен быть избыточным. При обратных условиях корневая система формируется поверхностной, корнеплод вырастает коротким, а форма может быть неправильной.

Спустя месяц после появления всходов корнеплод начинает расти в ширину. На этом этапе нужен более частый и обильный полив. После 40 дней наступает пик потребления влаги.

Прекратить полив за пару недель до уборки. В целом нужно полить морковь 10-12 раз за сезон вегетации.

Не перекармливать органикой и азотом

Внесение перед посадкой либо во время вегетации навоза или куриного помета, а также обильного количества минеральных азотных удобрений не нужно. В идеале вносить их надо вносить с осени, еще лучше - под предшественников.

Если грунт не очень бедный, надо быть аккуратными с азотными удобрениями. При внесении органики лучше вообще их не вносить.