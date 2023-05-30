Огородный эксперт объяснил, почему у перцев опадают цветы и завязи: всему виной одна ошибка

Разбираемся, почему это происходит и как исправить ошибку.

Перец очень чувствителен даже к малейшим недочетам. А если совершена серьезная ошибка, то можно и вовсе остаться без урожая.

Сбрасывание цветов и завязей возможно из-за неудачной подкормки. Например, азот был внесен в избытке, зелень начала бурно разрастаться, а цветы так и не раскрылись.

Растение пустило все силы в рост зеленой массы. Дозировки внесения азотных удобрений надо строго соблюдать, все действия выполняются строго по инструкции.

Важно также помнить, что азот нужен растению лишь в определенные фазы вегетации. В начале роста его дают в большом количестве, но с соблюдением дозы.

Во время цветения растениям нужны совсем другие элементы, а от азота лучше отказаться, в крайнем случае рекомендуется сильно ограничить его внесение.

Цветущему перцу куда важнее дать больше фосфора и калия. Популярные препараты - Сюрприз, Исполин, Идеал, Фоскамид, Суперфос.