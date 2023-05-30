Сердце не в порядке: к каким сигналам организма надо прислушаться, чтобы это понять

Как и все другие проблемы со здоровьем, сбои в сердечно-сосудистой системе лучше исправить на раннем этапе. Для этого надо просто прислушаться, о чем сигнализирует организм и какие из симптомов свидетельствуют о возможных неполадках сердечной мышцы, сообщает Рамблер.

Кашель

Как правило, кашель привыкли считать симптомом инфекции. Но на самом деле он может быть также психическим и сердечным. Причина сердечного кашля - нарушение циркуляции крови. Легкие в итоге могут наполниться жидкостью, и это приводит к сбоям в дыхании.

Иногда сбои в работе сердца могут привести к воспалению легких. Заметив подобные симптомы, лучше сразу обратиться к врачу, чтобы принять меры к лечению.

Постоянная усталость

В принципе, такое состояние для современного человека - обычное явление. Но бесконечные сонливость и апатия могут быть сигналами о сбоях в работе сердца. При сбоях снижается уровень кислорода в крови, что приводит к усталости, которую не получается компенсировать даже полноценным сном.

В любом случае при хронической усталости без видимых причин лучше проверить свое здоровье у специалиста.

Головокружение

Недостаточный приток крови к мозгу может стать причиной головокружения. А сам он - быть вызван симптомом неэффективной работы сердца. Но точный диагноз, разумеется, за врачом, к которому и надо обратиться за консультацией и помощью.