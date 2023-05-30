Томаты обожают бражку: какой секретный рецепт подкормки гарантирует урожайность

19:02 2023-05-30

Удобрение на основе дрожжей активизирует рост и плодоношение культуры, укрепляет его иммунитет и гарантирует обилие плодов.

Как нашим бабушка удавалось получать отличные урожаи при условии полного отсутствия готовых удобрений? Все просто: они использовали натуральные подкормки. 

В частности, таким образом и сохранился рецепт дрожжевого удобрения для томатов, которым поделилась автор Телеграмм-канала "Моя дача. Сад и огород".

Для приготовления эффективного средства надо взять 3 л воды (без хлора, отстоянной), 100 г дрожжей, полстакана сахара. Дрожжи развести в малом количестве теплой воды, добавить в емкость с основной водой. Потом досыпать сахар.

Накрыть тару с содержимым марлей и держать в тепле, время от времени взбалтывая содержимое. Когда закончится период брожения, раствор готов.

Его надо развести с водой в соотношении 1:10, и пролить под каждый куст по 1 л. 

Всего за лето необходимо трижды подкормить томаты таким образом. Результат будет потрясающим: помидоры вырастут крупными, сладкими, а урожай будет намного больше обычного. 

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