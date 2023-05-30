Бывалый огородник рассказал о необычном применении пластиковых вилок на грядках

Оказывается, пластиковые вилки могут защитить посадки от вредителей и помогают навести порядок на грядках.

Первый вариант

Вилочки не дают пройти к грядкам мелким животным, которые моут испортить посадки. Также пластиковые столовые приборы с зубцами создают преграду для кошек, которые любят поваляться прямо на саженцах или устраивают на грядках туалет.

Для этого нужно воткнуть вилки в землю зубцами вверх, соорудив импровизированный забор вокруг растений.

Второй вариант

Вилки, воткнутые вверх зубцами, помогают поддержать тяжелые ветки низкорослых кустарников, например, клубники. Особенно, когда она полна увесистых ягод. На опорах ветки не касаются земли, ягоды можно собирать чистыми.

Третий вариант

Вилками можно задать нужное направление побегам растений, которые беспорядочно стелятся по земле. В пример можно привести клубничные усы, плети огурца, кабачка, дыни, тыквы, арбуза.