Суд в Беларуси признал экстремистскими два печатных издания и Tg-канал

В Генпрокуратуре уточнили, что Барановичская межрайонная прокуратура направила в суд заявление о признании информационной продукции экстремистскими материалами.

Суд, рассмотрев соответствующее заявление Барановичской межрайонной прокуратуры, признал экстремистскими печатные издания «История Польши с древнейших времён до наших дней» (опубликовано в 1995 году на русском и польском языках), «Polskie piesni patriotyczne» (сборник патриотических польских песен).

Кроме того, экстремистской признана информационная продукция Telegram-канала «Толькі пра мову».