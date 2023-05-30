Дачный эксперт объяснил, правильно ли обрывать усы у огурцов или это заблуждение

Некоторые дачники считают, что метод с обрыванием усов работает с огурцами так же, как и с клубникой.

Однако это миф. Но все же действие имеет смысл, хотя и дает другой результат.

Усы можно удалить, чтобы сэкономить пространство, потому что они занимают много места в теплице. К тому же эту поросль убирают лишь частично, а не целиком.

И только для того, чтобы не путались под ногами и не мешали поливу.

Усы лучше не обрывать а состригать. Чтобы главный стебель не страдал от процедуры, нужно оставлять на месте убранных побегов ровные срезы - пеньки.

К тому же срезаем не весь ус, а только его часть.

Если ваши огурцы будут расти по выделенным для этого решеткам, тогда усы можно и вовсе не обрывать. Они никому мешать не будут.

Наконец, нужно понимать, что через месяц эти отростки просто отвалятся сами собой, подсохнут и отпадут. Так что решать вам, убирать лишние отростки или дать им отпасть своим ходом.