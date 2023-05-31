Как устраивать «сухую баню» помидорам в теплице, чтобы не было фитофторы

Но при перепадах ночных и дневных температур образуется конденсат, влажность воздуха в теплице повышается.

В таких случаях опытные дачники проводят специальное мероприятие, которое они называют «сухой баней».

В теплый солнечный день теплицу полностью закрывают на рассвете. За день внутри погибнут все патогены.

После заказа дверь теплицы открывают и оставляют так на всю ночь. Такую процедуру повторяют раз в неделю.