Как устраивать «сухую баню» помидорам в теплице, чтобы не было фитофторы

Но при перепадах ночных и дневных температур образуется конденсат, влажность воздуха в теплице повышается.
В таких случаях опытные дачники проводят специальное мероприятие, которое они называют «сухой баней».
В теплый солнечный день теплицу полностью закрывают на рассвете. За день внутри погибнут все патогены.
После заказа дверь теплицы открывают и оставляют так на всю ночь. Такую процедуру повторяют раз в неделю.
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