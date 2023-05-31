Что нужно делать с яблоней летом, чтобы яблоки не были червивыми

К концу периода цветения яблони появляются бабочки, а с ними и гусеницы, которые селятся в плодах.

Каждая из них может повредить три яблока за сезон. Избавиться от вредителя помогает специальная обработка.

Для защиты от яблоневой плодожорки можно использовать ловчие пояса. Они не дадут вредителям спуститься с дерева и спрятаться в почве.

Насекомые будут застревать в таком поясе, а осенью его можно будет просто снять со ствола и сжечь.