США планируют новые ограничительные меры по отношению к России

Введение очередных ограничительных мер против России со стороны Соединенных Штатов связано с поставками Ираном беспилотников, которые армия РФ применяет в зоне СВО.

Также Энтони Блинкен отметил, что одна из целей введения санкций - противостояние и подавление "российской дезинформации".

По заявлению госсекретаря США, будут ужесточены меры контроля за экспортом технологий и материалов, касающихся производства иранских беспилотников.

Энтони Блинкен:

Мы также обсудим наши совместные усилия по борьбе с экономическим принуждением и нерыночной экономической политикой и практикой.

31 мая пройдет заседание Совета по торговле и технологиям США и ЕС. Также в это время, 31 мая и 1 июня, пройдет неофициальная встреча глав МИД государств, входящих в НАТО.