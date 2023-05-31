Беспорядки в Косово: США призывают к деэскалации конфликта

«Соединенные Штаты осуждают вчерашнее неприемлемое насилие против сил КФОР под командованием НАТО, сотрудников правоохранительных органов и журналистов», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, действия косовского правительства «излишне усилили» напряженность, а сербское руководство должно убедить своих соотечественников в соседнем Косово отказаться от насилия.

Косово, населенное почти исключительно албанцами, объявило о своей независимости в 2008 году. До сих пор Сербия не признала этот шаг и требует возвращения своей территории.

Серьезные беспорядки вспыхнули в понедельник на севере Косово, населенном сербами.

Воинствующие сербы атаковали войска КФОР в селе Звечан. Против протестующих применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Ранения получили 30 итальянских и венгерских солдат и более 50 сербов.

Сербы в северном Косово уже несколько дней протестуют против назначения мэрами представителей албанской этнической группы в трех муниципалитетах.

Они были избраны в предыдущем месяце, хотя почти все сербы бойкотировали муниципальные выборы, поэтому явка составила менее четырех процентов.

В 1999 году, в результате интервенции НАТО в Сербии, миротворцы КФОР численностью около 50 000 человек были размещены в Косово.

Благодаря мандату Совета Безопасности ООН группировка отвечает за обеспечение безопасности в стране.

Сегодня контингент насчитывает около 3800 солдат, большинство из которых прибыли из Италии, США, Венгрии и Турции.