Растения-сидераты помогут избавиться от сорного вьюнка на огородном участке

Избавиться от вьюнка на огороде непросто, но возможно. Для этого можно начать выкорчевывать его еще на стадии шильца, но этот метод трудоемкий, и не всегда эффективный.

Хорошо решают проблему растения-сидераты. Их необходимо высадить, дать им вырасти, затем скосить, и оставить на грунте, а потом смешать с ним. Лучше всего от вьюнка помогут овес, рожь или рапс.

Полив вьюнка раствором из соли, соды и уксуса также может быть эффективным для избавления от него, но такой концентрат может нанести вред и огородным культурам. Поэтому лучше использовать магазинный глифосат, которым смазываются листья вьюнка.