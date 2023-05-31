После моркови лишь некоторые огородные растения будут давать хороший урожай на грядке

Морковь сильно истощает почву, лишая ее жизненно важных для многих растений калия и фосфора. Поэтому сажать после моркови на следующий год можно лишь ограниченное количество культур.

Не будет хорошего урожая, если посадить на месте, где росла морковь, огурцы, бахчевые, тыкву, кабачок, свеклу, чеснок или зелень. А вот озимые бобы или фасоль будут неплохо себя чувствовать, но только в случае, если осенью внести в грунт компост и минеральные удобрения.

Весной можно посадить на месте моркови томаты, капусту, перец, баклажаны. Неплохой урожай может дать на морковных грядках клубника или земляника.