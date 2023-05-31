Швеция ведет диалог с Турцией о возможности вступления в НАТО

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что представители Швеции общались с турецкими коллегами по вопросу вступления страны в НАТО после президентских выборов в Турции. И подчеркнул, что правительство находится в постоянном диалоге по этому вопросу с Турцией.

Накануне вопрос вхождения Швеции в Североатлантический альянс обсуждал с Эрдоганом американский президент. Изменения позиции Турции по этой теме не произошло.

Ранее 19 мая Эрдоган заявил, что Турция не готова давать добро на вступления Швеции в НАТО. Он сказал, что страна, претендующая на членство, должна иметь четкую позицию по вопросам терроризма.