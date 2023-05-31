Агутин подал иск на блогера Мамаева после обвинений в сатанизме и масонстве

Леонид Агутин пояснил в соцсетях, как относится к обвинениям Ильи Мамаева в его адрес в сатанизме и масонстве. Певец заявил, что блогер делает себе имя на дешевых искусственных сенсациях, и его логику понять дано не каждому.

Певец ранее подал иск на нарушение своих прав Ильей Мамаевым. Ответчик был на судебном заседании всего один раз. После этого он продал имущество, и уехал из России. Суд обязала Мамаева удалить из Сети скандальный ролик.

На решение суда от Мамаева не поступило никакой реакции. Он за рубежом продолжает делать видео об артистах, и строит различные теории заговора.