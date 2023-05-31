Двойной урожай перца: получить его можно с помощью советов от опытных дачников

Болгарский перец требует к себе внимательного отношения. При этом, как отмечает автор блога "Идеальный огород" на платформе Дзен, мало просто следовать инструкциям. Нужно также помнить про различные тонкости, которые дачники узнают лишь с опытом.
В частности, перец в период наращивания зеленой массы нуждается в азоте.
Растение очень хорошо откликается на подкормки зеленым удобрением: настой крапивы или другой травы.
Во время цветения культуре нужны фосфор и калий. И им полезно предложить раствор, приготовленный из 1 ведра воды и 2 столовых ложек рыбной муки. К слову, о нехватке фосфора растение может сигнализировать само - фиолетовым оттенком листьев.
Нехватку калия позволит восполнить настой золы. Для его приготовления надо 1 стакан золы залить 10 литрами воды и настоять в течение суток.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__