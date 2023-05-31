Двойной урожай перца: получить его можно с помощью советов от опытных дачников

Болгарский перец требует к себе внимательного отношения. При этом, как отмечает автор блога "Идеальный огород" на платформе Дзен, мало просто следовать инструкциям. Нужно также помнить про различные тонкости, которые дачники узнают лишь с опытом.

В частности, перец в период наращивания зеленой массы нуждается в азоте.

Растение очень хорошо откликается на подкормки зеленым удобрением: настой крапивы или другой травы.

Во время цветения культуре нужны фосфор и калий. И им полезно предложить раствор, приготовленный из 1 ведра воды и 2 столовых ложек рыбной муки. К слову, о нехватке фосфора растение может сигнализировать само - фиолетовым оттенком листьев.

Нехватку калия позволит восполнить настой золы. Для его приготовления надо 1 стакан золы залить 10 литрами воды и настоять в течение суток.