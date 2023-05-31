Зачем на огороде кофе: как эксперты повышают с его помощью урожайность

Промытый кофейных жмых способен стать отличной мульчей. На весь огород, конечно, столько кофе не наберется, однако самые любимые посадки точно стоит порадовать, считает автор блога "Любимый сад и огород" на платформе Дзен.

Спитый кофе, уточняет эксперт, хранит в себе очень питательный для растений микс. В нем калий и магний присутствуют в большом количестве и легко усваиваемой для культур форме.

Азот есть тоже, но впитать его растениям сложнее, потому такая подкормка будет пролонгированной. К слову, если такой мульчей покрыть почву для гортензии, она станет ярче и даже цветы будут иметь несвойственные сорту оттенки.

Кофейная гуща - отличная добавка для компоста. Она повышает его биологическую активность делает структуру более дышащей. И, конечно, добавляет питательности.

Если при высадке сеянцев в лунки добавить остатки натурального кофе то, кроме пролонгированной подкормки, она будет защищать растение и от вредителей - горький вкус жмыха им не понравится.

Кофейная гуща также - непреодолимый барьер для слизней, улиток и муравьев. Для борьбы с этими вредителями ее просто надо рассыпать по грядкам. Кофе не нравится и тле, клопам и паукам. Чтобы отпугнуть пауков, спитый кофе надо смешать с водой и опрыскать культуры.

Любителям свежей зелени есть смысл попробовать выращивать ее в кофейной гуще: ростки окрепнут на глазах, а вкус приобретает новые грани. Для этого гущу надо смешать с грунтом в соотношении 1 к 3.