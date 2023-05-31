Подсохшую и бледную газонную траву вернет к жизни мочевина

Для поддержания сочной и зеленой лужайки владельцы участков в первые летние месяцы подкармливают травку нитроаммофоской и ее производными. Но если трава все равно начинает чахнуть, понадобятся комплексные минеральные подкормки.
В этом случае на помощь придут мочевина и сульфат аммония. Именно эти средства дадут газонной траве необходимые питательные элементы.
С ними травка получит именно столько азота, сколько ей нужно для насыщенной зеленой окраски и быстрого роста. После такой подкормки она не будет жухнуть и останавливаться в росте.
На один квадратный метр придомового газона нужно использовать 15-20 г каждого препарата. Также летом газонную траву неплохо будет подкормить суперфосфатом, калийной солью и сульфатом калия.
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