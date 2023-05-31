Дачный эксперт рассказал, по какой причине могут бледнеть листья у рассады перцев

Если вы хотите получить не какой-то урожай, а хороший, то нужно постараться ради перцев.

Обязательно следите за состоянием растений, вовремя выявляя тревожные симптомы. Например, бледные листья говорят о недомогании перца. Вызвать такое состояние могут разные причины.

Плохое освещение - один из факторов, приводящих к бледности и желтизне листьев. Во время активной фазы роста нужно обеспечить растение достаточным количеством света и тепла.

Находясь в тени, оно начнет чахнуть.

Нехватка питательных элементов тоже приводит к тому, что цвет листьев меняется и становится тусклым, бледным, желтоватым.

Проблема решается подкормками, в составе которых есть азот, фосфор, калий.

Избыточные поливы - еще одна причина бледности листьев. Перцы очень плохо переносят застой воды.

Болезни и вредители поражают растение, часто вызывая необратимые изменения. Если вы заметили бледность листьев на ранней стадии поражения, то перцам еще можно помочь.

Бледность листьев вызывают такие паразиты и инфекции: мучнистая роса, гниль корневая и, конечно, тля и другие насекомые.