Приманка для муравья: как очистить огород от вредителя с помощью меда и керосина

С муравьями на огороде обычно борются с помощью приманок. Для этого лучше использовать проверенные народные методы. Какие рецепты наиболее эффективны?
Медовые
Для приготовления такой приманки нужно смешать 1 ст.л. сухих дрожжей и 1 ст.л. меда, разложить в нужных местах на маленькие крышки от бутылок либо - на кусочках картона.
Из борной кислоты
Нужно взять это вещество и в равных частях смешать с медом или вареньем. Схожий вариант - посыпать места скопления муравьев и их тропы смесью порошка борной кислоты и сахара.
Из керосина
На основе керосина надо приготовить раствор (10 ст.л. на 10 л воды), которым полить муравейник. Вредители покинут место своей дислокации.
Из отвара ботвы томатов
На муравьев также губительно действует концентрированный отвар ботвы помидоров. Чтобы отпугнуть насекомых от плодовых деревьев, нужно разложить в приствольном круге свежую ботву томатов и обвязать ею стволы на высоте 1-1,5 м.
Из цитрусовых
Если муравьи обосновались в корнях растения, нужно свежую кожуру нескольких цитрусовых измельчить в блендере с небольшим количеством воды. Развести до консистенции кашицы, прикопать под пострадавшее растение.
Также можно размолоть в порошок и сухие шкурки цитрусовых, потом посыпать ими муравьиные тропы.
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