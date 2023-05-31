Приманка для муравья: как очистить огород от вредителя с помощью меда и керосина

С муравьями на огороде обычно борются с помощью приманок. Для этого лучше использовать проверенные народные методы. Какие рецепты наиболее эффективны?

Медовые

Для приготовления такой приманки нужно смешать 1 ст.л. сухих дрожжей и 1 ст.л. меда, разложить в нужных местах на маленькие крышки от бутылок либо - на кусочках картона.

Из борной кислоты

Нужно взять это вещество и в равных частях смешать с медом или вареньем. Схожий вариант - посыпать места скопления муравьев и их тропы смесью порошка борной кислоты и сахара.

Из керосина

На основе керосина надо приготовить раствор (10 ст.л. на 10 л воды), которым полить муравейник. Вредители покинут место своей дислокации.

Из отвара ботвы томатов

На муравьев также губительно действует концентрированный отвар ботвы помидоров. Чтобы отпугнуть насекомых от плодовых деревьев, нужно разложить в приствольном круге свежую ботву томатов и обвязать ею стволы на высоте 1-1,5 м.

Из цитрусовых

Если муравьи обосновались в корнях растения, нужно свежую кожуру нескольких цитрусовых измельчить в блендере с небольшим количеством воды. Развести до консистенции кашицы, прикопать под пострадавшее растение.

Также можно размолоть в порошок и сухие шкурки цитрусовых, потом посыпать ими муравьиные тропы.