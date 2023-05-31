Диетолог Соломатина уточнила, в каких ягодах и фруктах больше пестицидов

Пестициды помогают защитить фрукты, ягоды и овощи от вредителей, помогают им расти быстрее. Однако для здоровья они небезопасны, особенно - в большом количестве. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, в каких плодах может содержаться больше таких химикатов, сообщает "Вечерняя Москва".

О том, что в ягодах, овощах или фруктах есть переизбыток пестицидов, человек может предположить логическим путем. К примеру, если ягода не сезонная, привезена издалека и выращена на продажу в больших количества, пестициды там точно использовались для того, чтобы сохранить урожай, – отметила врач.

Елена Соломатина полагает, что не стоит покупать витаминную продукцию у садоводов на рынках бездумно. Невозможно проконтролировать урожай дачников, и они могут в качестве удобрений использовать что угодно.

Крупный размер плодов может быть признаком того, что он выращен с помощью стимуляторов, потому лучше выбирать фрукты и овощи среднего размера.

Больше всего пестицидов обычно содержится в персиках, абрикосах, яблоках. А также в клубнике и других ягодах, растущих близко к земле: из почвы они могут впитать больше химикатов.

По словам специалиста, лучше всего покупать овощи и фрукты по сезону ­и местного урожая. Так шансов приобрести напичканные химикатами плоды будет меньше.