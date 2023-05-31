Bloomberg: после прихода Илона Маска Twitter подешевел на две трети

В октябре 2022 года американский миллиардер купил Twitter за 44 млрд долларов, причем 33,5 млрд долларов из этой суммы были его собственными средствами.

На данный момент стоимость компании оценивается только в 33% от суммы, которую заплатил за нее владелец Tesla и SpaceX.

Вместе с тем состояние самого Илона маска в нынешнем году увеличилось на 48 млрд долларов, благодаря росту акцией Tesla на 63%.

Ранее Илон Маск заявил, что доход Twitter от рекламы упал на 50% из-за неправильных управленческих решений и модерации.