Бывалый дачник порекомендовал лучшие средства от многих болезней томатов

Фитофтороз знаком опытным дачникам не по наслышке, это грибковая болезнь, проявляющаяся бурыми пятнами на листве и плодах помидоров.

Потом они полностью чернеют и гибнут. Применить против фитофторы можно Ридомил Голд, Квадрис, Превикур, Фундазол.

Мозаика - еще одна инфекционная болезнь, которую можно распознать по желтым пятнам на листовых пластинах.

Листики закручиваются, сохнут, плоды деформируются, не растут до нормальных размеров. Выбираем такие лекарства Фитоверм, Акарин, Искра-био.

Следующее по списку заболевание - бактериоз. Если на листиках появились белые пятна с язвами и трещинами, значит томаты поражены именно этим недугом.

На плодах появляются при этом водянистые волдыри, которые потом чернеют и размягчаются. Помощь растению окажут Триходермин, Фитолавин, Бактоблиц, Алирин-Б.