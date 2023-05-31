Джеки Чан и Джон Сина снялись в комедийном боевике «Круче некуда»

Он рассказывает о недалеком будущем, в котором мир разрывают нефтяные войны. Особенно страдает от этого Ближний Восток.

Актеры играют бывших бойцов спецназа, которые должны провести гражданских по самой опасной дороге Багдада – Шоссе смерти.

Персонажи попадают в многочисленные непростые ситуации, пока пытаются справиться с этой сложной задачей.

Дата выхода фильма пока не озвучивается. Но официальный трейлер уже появился в сети.