Джеки Чан и Джон Сина снялись в комедийном боевике «Круче некуда»

Он рассказывает о недалеком будущем, в котором мир разрывают нефтяные войны. Особенно страдает от этого Ближний Восток.
Актеры играют бывших бойцов спецназа, которые должны провести гражданских по самой опасной дороге Багдада – Шоссе смерти.
Персонажи попадают в многочисленные непростые ситуации, пока пытаются справиться с этой сложной задачей.
Дата выхода фильма пока не озвучивается. Но официальный трейлер уже появился в сети.
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