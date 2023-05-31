Для чего дачники поливают огурцы уксусом: секретные методы для роскошного урожая

Предотвратить такую ситуацию помогает обычный столовый уксус. Заодно он защищает растения от вредителей и болезней.

В уксусе содержатся вещества, с которыми огурцам становится проще усваивать кальций, поэтому кусты не желтеют и продолжают плодоносить.

Для приготовления подкормки нужно взять стакан 9%-ного уксуса и вылить его в 10-литровое ведро с водой.

Этим составом огурцы поливают под корень. В течение сезона такую подкормку можно использовать трижды с двухнедельным интервалом.