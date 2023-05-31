В Могилёве местный житель оказал содействие «службе безопасности банка» и лишился 60 000 BYN

По данным следствия, 24 мая в мессенджере могилевчанину поступил телефонный звонок.

Собеседница представилась своей жертве сотрудницей службы безопасности банка и сообщила о том, что на его расчётном счёте якобы наблюдается подозрительная активность, после чего предложила мужчине оказать содействие банковскому учреждению в выявлении злоумышленников.

Мошенница убедила мужчину оформить четыре кредита, чтобы отменить переводы на его расчётном счёте.

Потерпевший на протяжении 6 дней постоянно поддерживал связь с лжесотрудниками, которые «вели сопровождение» своего клиента во всех действиях по оформлению кредитов в банках, которые убедили мужчину оформлять кредиты на потребительские нужды, чтобы не вызвать никаких подозрений у сотрудников банка.

Оформив кредиты на общую сумму свыше 60 000 BYN, житель Могилёва перевёл деньги на предоставленный телефонными мошенниками банковский счёт.

По завершении банковской транзакции злоумышленники перестали выходить на связь с потерпевшим и удалили всю переписку в мессенджерах.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.