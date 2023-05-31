Что делать с лилиями после цветения, чтобы в следующем сезоне было много красивых цветов

Первым делом обрезают любые побеги. Для этого используется острый секатор, обработанный раствором марганцовки.

Над землей должно остаться не более 25 см растения. Так луковица будет накапливать полезные вещества и заложит качественные цветочные почки.

В этот же период лилии следует подкормить удобрениями с фосфором и калием, например, суперфосфатом и сульфатом калия.

Такие удобрения нужно будет использовать и осенью. Оба препарата рассыпают и заделывают в почв с помощью рыхления.