Что делать с лилиями после цветения, чтобы в следующем сезоне было много красивых цветов

22:16 2023-05-31

Когда лилии отцветают, им требуется особый уход. Через 2 недели после увядания последних цветов нужно позаботиться о растениях.

Первым делом обрезают любые побеги. Для этого используется острый  секатор, обработанный раствором марганцовки.

Над землей должно остаться не более 25 см растения. Так луковица будет накапливать полезные вещества и заложит качественные цветочные почки.

В этот же период лилии следует подкормить удобрениями с фосфором и калием, например, суперфосфатом и сульфатом калия.

Такие удобрения нужно будет использовать и осенью. Оба препарата рассыпают и заделывают в почв с помощью рыхления.

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