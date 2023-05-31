Дачники рассказали, что нужно добавить в грядку при посадке моркови

Для этого нужно предварительного подготовить почву, полностью убрать на грядке любые сорняки.

Затем в землю вносятся минеральные средства: 20 г мочевины, 35 г хлористого калия, 45 г суперфосфата.

Все это перемешивается и заделывается в почву. Ее необходимо тщательно разровнять, для этого удобно использовать грабли.

Благодаря такой подкормке, морковь с самых первых дней получит калий, фосфор и азот в достаточном количестве.