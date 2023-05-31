Что нужно положить в лунку, чтобы сразу защитить растение от слизней и муравьев

Принцип действия этого метода основан на том, что слизни и муравьи не выносят сильных запахов.
Опытные дачники знают, что если при посадке растений положить в лунку кофейную гущу, муравьи и слизни будут обходить грядку стороной.
Все дело в том, что выраженный запах кофе отпугнет вредителей, и они не решатся даже приблизиться к растению.
При этом кофейная гуща работает еще и как удобрение, поскольку является источником кальция, фосфора и калия.
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