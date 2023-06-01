Премьер-министр Испании потребовал от народа выбрать между Трампом и Байденом

Он призвал каждого решить, хочет ли он видеть в правительстве демократа Байдена или республиканца Трампа, левого Лулу да Силву или правого Жаира Болсонару.

Санчес предупредил, что правые партии Испании намерены остановить прогресс страны, выйти из всех существующих договоренностей.

Он призвал избирателей не поддерживать такие партии, отметив, что интуитивно чувствует исходящую от них опасность.

Ранее правящая Испанская социалистическая рабочая партия проиграла региональные выборы, после чего Педро Санчес распустил парламент.