Дачники рассказали, когда нельзя снимать помидоры с кустов

Томаты становятся темно-зелеными примерно к концу шестой недели. Но в этой время их снимать нельзя: плоды еще не набрали необходимый объем полезных веществ.

Собирать урожай помидоров нужно на последней стадии их созревания, когда в них уже много сахаров и витаминов.

Помидоры, снятые с веток в этот период, полностью дозревают за 5 дней, после этого их можно употреблять в пищу.

На поздней стадии зрелости помидоры накапливают кислоты в большом количестве и теряют часть сахаров, поэтому оставлять их на кустах до такого состояния не рекомендуется.