Дачники рассказали, когда нельзя снимать помидоры с кустов

Томаты становятся темно-зелеными примерно к концу шестой недели. Но в этой время их снимать нельзя: плоды еще не набрали необходимый объем полезных веществ.
Собирать урожай помидоров нужно на последней стадии их созревания, когда в них уже много сахаров и витаминов.
Помидоры, снятые с веток в этот период, полностью дозревают за 5 дней, после этого их можно употреблять в пищу.
На поздней стадии зрелости помидоры накапливают кислоты в большом количестве и теряют часть сахаров, поэтому оставлять их на кустах до такого состояния не рекомендуется.
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