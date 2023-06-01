Сохранить весь урожай яблок: как лайфхаки помогут защитить плоды от плодожорки

Самый безопасный и эффективный способ сократить популяцию плодожорки — специальные ловушки. Их можно применять даже в период плодоношения яблонь. А радикальные меры по уничтожению вредителя принимают уже после сбора урожая.

Конечно, ловушки против плодожорки можно купить и в магазине. Но можно приготовить и самостоятельно. Самый простой и проверенный способ — использование бутылок с забродившей сладкой смесью.

Для того, чтобы приготовить такую ловушку, надо взять несколько полутора-двухлитровых пластиковых бутылок. В верхней части вырезать по 3-4 оконца, но так, чтобы перегородки остались крепкими. На треть заполнить забродившим жидким вареньем, квасом, пивом, перекисшим компотом.

Сладкий запах содержимого емкости привлечет насекомых. Те из вредителей, которые добрались до угощения, попадут в ловушки. Когда емкости ими заполнятся, содержимое бутылок надо обновить.

Яблонная плодожорка вредит также груше, сливе, потому такой метод можно использовать и для этих плодовых деревьев. В качестве приманки можно использовать также подслащенную яблочную сыворотку, квас, компот из падалицы. Отпугнет вредителя от яблонь и посадка томатов у дерева.

В период массового появления гусениц (июнь) деревья можно опрыскать настоем полыни или отваром ботвы томата.