Кофе спасет от слизней: какие лайфхаки помогут эффективно бороться с этим вредителем

С помощью каких ловушек можно поймать таких вредителей огорода, как слизни или улитки, чтобы потом от них избавиться? Здесь поможет кукурузная мука.

Для приготовления приманки нужно 2 ст.л. кукурузной муки, засыпать в каждую банку и разложить такую тару в местах обитания улиток или слизней. Мука привлечет вредителей, но она же для них и губительна, в чем убедиться можно будет на следующее утро.

Еще один вариант - пиво. Нужно выкопать несколько ямок глубиной примерно с пластиковый одноразовый стакан. Затем две трети такого стакана заполнить пивом и поставить в ямку. Улитки или слизни обязательно попадутся в такую ловушку, и наутро от них можно избавиться. Пиво доливать по мере необходимости.

Очень эффективное средство - картофельные очистки. Их надо разложить по грядке и в проходах, слизни охотно на них сползаются, и потом вредителей легко собрать и уничтожить.

В деле борьбы со слизнями можно использовать и нашатырный спирт. На его основе приготовить раствор: развести с водой в соотношении 1:6 и опрыскать растения.

Поможет в этом отношении и крепкий кофе (двойной концентрации или растворимый). Его надо остудить, процедить и опрыскать из распылителя растения и грунт вокруг них: запах отпугнет вредителей. Но такие процедуры приходится часто повторять, особенно если прошел дождь или была сильнач роса.

Можно также посыпаю солью места, где замечены следы слизней. Соль разъест их тело, и вредители не смогут переползти через соляную тропинку без вреда для себя.

Но на грядках это лучше не делать, а приготовить для них другие преграды - насыпанный в междурядьях гравий, измельченные ракушки, яичную скорлупу, крупный песок, кофейную гущу. Для моллюсков это серьезная преграда, они не решатся по ней ползти.