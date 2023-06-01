Не пропустить момент: когда надо выкапывать озимый чеснок, чтобы улучшить его хранение

Когда следует выкапывать чеснок? Об этом подскажут цветочные головки на стрелках. Если стрелка закручена, а головка смотрит вниз, значит, чеснок еще не созрел. А если выпрямилась, головка смотрит вертикально вверх и чехольчик на ней лопнул - чеснок готов к уборке.

Лучше выкапывать чеснок вилами, чтобы его не повредить. Аккуратно снять землю после подсыхания - вместе с наружными сухими чешуйками. Такая мера улучшит лежкость чеснока.

Также нельзя сразу обрывать корни и стебель, лучше обрезать их ножницами или убрать, когда высохнут. Оставить стебель длиной не менее 3-5 см. Хорошо просушенные головки сложить в корзины или другие емкости и опустить в погреб.

При температуре не выше 5 °С чеснок может храниться до весны. Если погреба нет, для обеспечения долгого хранения надо обжечь обрезанные корешки зажигалкой.

Хорошо сохраняется чеснок и в картонной коробке - с просеянной древесной золой или опилками. А также - в бумажном либо тканевом мешке, пересыпанный высушенной луковой шелухой.