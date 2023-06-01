Дрожжевой подкормке нет аналогов: благодаря такому питанию огурцы бурно идут в рост

Уже после первого внесения дрожжевой подкормки под огурцы очевиден результат, отмечает автор канала "Любимая дача. Сад и огород" на платформе Дзен. Но злоупотреблять им не советует.
Всего за сезон нужно трижды внести такую подкормку. И после каждой подобной процедуры пролить грунт зольным раствором (0,5л вещества на 10л воды).
Первый раз огурцы дрожжами удобряют на стадии рассады, и это не входит в счет. В результате такой меры сеянец активно идет в рост, укрепляются корни, что важно в процессе перевалки.
Второй раз нужно провести процедуру спустя неделю после высадки - тогда, когда корневая система адаптируется к новому месту и будет способна полноценно впитать дополнительное питание. Это сгладит стресс культуры и приблизит фазу плодоношения.
В третий раз следует удобрить огурцы в стадии цветения. На таком этапе дрожжи не просто полезны, а даже необходимы. Они дадут заряд для хорошей бутонизации, лучшего формирования завязи.
Завершить сезон плодоношения надо еще одной такой подкормкой, которая продлит сроки отдачи урожая: ее реализуют через месяц от предыдущей.
Классический рецепт дрожжевого раствора:10г сухих дрожжей и 2ст.л. сахара растворить в 10 л теплой воды. Через 3 часа концентрат разбавить водой в соотношении 1:6.
Огурцы, на которых имеются завязи, можно удобрять иначе - с добавлением йода. Он усилит действие дрожжей и укрепит иммунитет культуры. На 10л воды нужно отмерить 30 капель йода и 10г дрожжей. Размешать и дать 3 часа настояться.
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