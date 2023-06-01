В Дубае планируют увеличить количество городских пляжей в пять раз

Протяженность новой береговой линии должна увеличится с 21 до 105 километров. По проекту, здесь появятся рестораны, семейные пространства и многочисленные магазины.

А уже к 2025 году на дубайских пляжах на 300 процентов вырастет количество разнообразных услуг. Таким образом в эмирате рассчитывают привлечь гораздо большее количество туристов со всего света.

Новая программа по развитию пляжей во многом связана и с задачей повышения уровня жизни местного населения. Об этом заявил шейх Мохаммед бен Рашид аль Мактум, действующий правитель Дубая.

Большинство дубайских пляжей - общественные и абсолютно бесплатные. А платные стоят доступно для туристов.

Частные пляжи при отелях здесь можно встретить очень редко, гораздо реже, чем, например, в Турции.