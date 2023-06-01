Финалистка «Голос. Дети» Пономаренко призналась, что ее жестоко обманул Крид, из-за чего ей пришлось посещать психотерапевта

Финалистка популярного телевизионного проекта "Голос. Дети" Милана Пономаренко уличила своего педагога, рэп-исполнителя Егора Крида, во лжи.

Звезда сцены не намерен работать с ребенком после завершения программы.

Милана взяло серебро проекта, а между ней и певцом была договоренность о записи ремейка на композицию "Прекрасное далеко" вместе, но договор не был выполнен.

Крид удалил переписку с девочкой после того, как убедился, что у нее есть продюсер.

Такая ситуация заставила юную артистку волноваться до такой степени, что ей пришлось обратиться к психотерапевту.