Финалистка «Голос. Дети» Пономаренко призналась, что ее жестоко обманул Крид, из-за чего ей пришлось посещать психотерапевта

Финалистка популярного телевизионного проекта "Голос. Дети" Милана Пономаренко уличила своего педагога, рэп-исполнителя Егора Крида, во лжи.
Звезда сцены не намерен работать с ребенком после завершения программы.
Милана взяло серебро проекта, а между ней и певцом была договоренность о записи ремейка на композицию "Прекрасное далеко" вместе, но договор не был выполнен.
Крид удалил переписку с девочкой после того, как убедился, что у нее есть продюсер.
Такая ситуация заставила юную артистку волноваться до такой степени, что ей пришлось обратиться к психотерапевту.
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