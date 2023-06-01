Садовод с опытом рассказал о важных подкормках малины во время плодоношения для крупных сладких ягод

Можно остановить свой выбор на минеральных удобрениях, хороший надежный способ, многократно уже проверенный.

Давно выработана схема и дозы применения, надо лишь соблюдать инструкции и не превышать дозу.

Подойдут в этом случае калийные препараты или многокомпонентные составы, специально созданные для ягодных культур.

Если вы даете сульфат калия, понадобится большая ложка вещества на 10 л воды.

Органические удобрения тоже имеют немало сторонников, да и выбор средств более обширный.

Хорошо зарекомендовал себя способ удобрения обогащенной полезными элементами древесной золой. Для этого на 10 л воды добавляем пол литра золы.

Можно вместо золы удобрять ягодник настоем на травах. Наполните ведро сорняками, залейте водой, оставьте на неделю для настаивания.

Потом разведите жидкость с водой, соблюдая пропорцию 1 к 10.

Не менее полезны в качестве подкормки картофельные очистки. Но такое средство применяем не как основное удобрение, а как добавку к минеральному удобрению.

Раствор готовим так: на 1 кг шкурок берем 10 л кипятка, настаиваем сутки и поливаем.