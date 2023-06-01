Садовод с опытом рассказал о важных подкормках малины во время плодоношения для крупных сладких ягод

Можно остановить свой выбор на минеральных удобрениях, хороший надежный способ, многократно уже проверенный.
Давно выработана схема и дозы применения, надо лишь соблюдать инструкции и не превышать дозу.
Подойдут в этом случае калийные препараты или многокомпонентные составы, специально созданные для ягодных культур.
Если вы даете сульфат калия, понадобится большая ложка вещества на 10 л воды.
Органические удобрения тоже имеют немало сторонников, да и выбор средств более обширный.
Хорошо зарекомендовал себя способ удобрения обогащенной полезными элементами древесной золой. Для этого на 10 л воды добавляем пол литра золы.
Можно вместо золы удобрять ягодник настоем на травах. Наполните ведро сорняками, залейте водой, оставьте на неделю для настаивания.
Потом разведите жидкость с водой, соблюдая пропорцию 1 к 10.
Не менее полезны в качестве подкормки картофельные очистки. Но такое средство применяем не как основное удобрение, а как добавку к минеральному удобрению.
Раствор готовим так: на 1 кг шкурок берем 10 л кипятка, настаиваем сутки и поливаем.
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