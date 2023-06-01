Садовод с опытом рассказал о важных подкормках малины во время плодоношения для крупных сладких ягод

16:02 2023-06-01

Наступает лето, приближается пора плодоношения для малины. Самое время позаботиться о будущем урожае. Уже сейчас можно заложить его основы, дав правильные подкормки для сочных больших ягод.

Можно остановить свой выбор на минеральных удобрениях, хороший надежный способ, многократно уже проверенный.

Давно выработана схема и дозы применения, надо лишь соблюдать инструкции и не превышать дозу.

Подойдут в этом случае калийные препараты или многокомпонентные составы, специально созданные для ягодных культур.

Если вы даете сульфат калия, понадобится большая ложка вещества на 10 л воды.

Органические удобрения тоже имеют немало сторонников, да и выбор средств более обширный.

Хорошо зарекомендовал себя способ удобрения обогащенной полезными элементами древесной золой. Для этого на 10 л воды добавляем пол литра золы.

Можно вместо золы удобрять ягодник настоем на травах. Наполните ведро сорняками, залейте водой, оставьте на неделю для настаивания.

Потом разведите жидкость с водой, соблюдая пропорцию 1 к 10.

Не менее полезны в качестве подкормки картофельные очистки. Но такое средство применяем не как основное удобрение, а как добавку к минеральному удобрению.

Раствор готовим так: на 1 кг шкурок берем 10 л кипятка, настаиваем сутки и поливаем.

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