Огородник со стажем рассказал, что надо сделать, чтобы не было пустоцветов на огурцах

Пустоцветы не зря так называются, в дальнейшем они не дадут плодов, а просто в конце цветения опадут на землю без пользы.
Много огурцов будет в том случае, когда на кустах много женских соцветий. К этому и должны стремиться все огородники.
Дачный эксперт рассказал, как можно этого добиться и указал на 3 способа.
Первым делом прищипываем главный ствол, тогда на боковых побегах должны образоваться полноценные цветки.
Еще один способ связан с риском, применять его надо осторожно. Суть заключается в следующем: надо искусственно создать стрессовые условия для растений.
Прекращаем поливы на долгое время, пока не заметим признаков увядания. После чего нужно обильно полить огурцы теплой водой.
Также помогает бороться с пустоцветами раствор на основе бора. На 10 л воды всыпаем чайную ложку средства. Получаем жидкость для опрыскиваний.
Обрабатываем огурцы по листьям, процедуру проводим вечером, когда солнце неактивное.
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