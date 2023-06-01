Огородник со стажем рассказал, что надо сделать, чтобы не было пустоцветов на огурцах

Пустоцветы не зря так называются, в дальнейшем они не дадут плодов, а просто в конце цветения опадут на землю без пользы.

Много огурцов будет в том случае, когда на кустах много женских соцветий. К этому и должны стремиться все огородники.

Дачный эксперт рассказал, как можно этого добиться и указал на 3 способа.

Первым делом прищипываем главный ствол, тогда на боковых побегах должны образоваться полноценные цветки.

Еще один способ связан с риском, применять его надо осторожно. Суть заключается в следующем: надо искусственно создать стрессовые условия для растений.

Прекращаем поливы на долгое время, пока не заметим признаков увядания. После чего нужно обильно полить огурцы теплой водой.

Также помогает бороться с пустоцветами раствор на основе бора. На 10 л воды всыпаем чайную ложку средства. Получаем жидкость для опрыскиваний.

Обрабатываем огурцы по листьям, процедуру проводим вечером, когда солнце неактивное.