Почву вокруг огурцов нельзя рыхлить, чтобы не погубить урожай

Огурцы очень требовательны к легкому грунту с большим количеством кислорода. Поэтому ухаживать за ними следует не так, как за другими овощами.
При активном и глубоком рыхлении пострадает непосредственно само растение и впоследствии его урожай. Это происходит потому, что у огурцов поверхностные корни, которые находятся на глубине примерно 2 см под землей.
В процессе рыхления легко задеть и порвать корневую систему растений. В этом случае значительно снизится поступление огурцам нужных микро- и макроэлементов.
При этом растения выживут, но испытают сильный стресс, замедлятся в росте и развитии. Выход - заменить рыхление почвы вокруг этой культуры мульчированием.
Мульчировать грунт на огуречной грядке можно соломой либо компостом.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__