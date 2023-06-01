Почву вокруг огурцов нельзя рыхлить, чтобы не погубить урожай

Огурцы очень требовательны к легкому грунту с большим количеством кислорода. Поэтому ухаживать за ними следует не так, как за другими овощами.

При активном и глубоком рыхлении пострадает непосредственно само растение и впоследствии его урожай. Это происходит потому, что у огурцов поверхностные корни, которые находятся на глубине примерно 2 см под землей.

В процессе рыхления легко задеть и порвать корневую систему растений. В этом случае значительно снизится поступление огурцам нужных микро- и макроэлементов.

При этом растения выживут, но испытают сильный стресс, замедлятся в росте и развитии. Выход - заменить рыхление почвы вокруг этой культуры мульчированием.

Мульчировать грунт на огуречной грядке можно соломой либо компостом.