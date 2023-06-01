Садовод-эксперт дал совет, чем можно отпугнуть белокрылку от яблонь в саду

Можно бежать в магазин и покупать сильные химические средства, чтобы уж наверняка победить паразита. Но есть и более простые, дешевые способы, к тому же более безопасные. Их используют опытные садоводы.

Хозяйственное мыло можно измельчить и растворить в воде, опрыскать садовые культуры. Для этого берем кусочек мыла и 10 л воды. Перемешать надо до получения однородного раствора.

Запах этой жидкости отпугивает насекомое, и яблони окажутся под защитой. Обработки периодически повторяем, они безвредные. Особенно важно сделать это после дождя, который смывает нанесенное средство.

Берите на заметку еще один эффективный раствор. Главный ингредиент - тысячелистник. На литр кипятка нужно взять 100 г травы. Настаиваем сутки или несколько. Потом делаем все те же опрыскивания.

Очищаем 5-8 зубков чеснока, заливаем несколькими литрами кипятка, настаиваем сутки в темноте. Готовый раствор процеживаем через марлю. Используем как опрыскивание. Зубчики можно предварительно измельчить до состояния кашицы, причем не снимая с них оболочек.