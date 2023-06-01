Ким Кэтрол вернется к роли Саманты Джонс в новом продолжении Секса в большом городе

Ким Кэтролл долго отказывалась от роли Саманты Джонс, которую некогда сыграла в сериале и фильме Секс в большом городе. Но актриса все же решила согласиться вновь появиться во втором сезоне сериала И просто так, который является продолжением Секса в большом городе.

Сейчас известно, что Саманта Джонс появится только в одной сцене второго сезона проекта. Неизвестно, какой будет сюжетная линия, но взаимодействия с другими актрисами у Кэтрол не будет.

Не исключается, что Кэтролл будет сниматься и в третьем сезоне, в том случае, если сериал продлят. Ранее Кэтролл заявила, что отказалась сниматься, потому что узнала о съемках из соцсетей, и ее просто не позвали.