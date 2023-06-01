Дачники рассказали, как выгнать всех мух с участка: просто посадите эти растения

Избавиться от насекомых помогают некоторые растения, которые мухи на дух не выносят. Если посадить их на участке, жужжание сразу же прекратится.

Одно из таких растений – лаванда. Ее стоит сажать поближе к дому, на клумбу или в горшки. Лаванда отпугивает не только мух, но и комаров.

Мята содержит эфирные масла и обладает сильным запахом, с которым не готовы мириться мухи. А листья мяты можно использовать для приготовления блюд и напитков.

Прекрасно отгоняет мух мир, который цветет все лето и украшает участок. Такой же эффект дает и голубая гвоздика.