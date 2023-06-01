Огородник со стажем назвал несколько способов применения удобрения из скорлупы яиц

Давать удобрение из яичной скорлупы всем растениям подряд на огороде не стоит. Есть такие экземпляры, которым это будет не по вкусу.

Кому подходит

Удобрение можно вносить под цветную капусту. Например, высаживая рассаду в открытый грунт. В этом случае добавляем яичные скорлупки в лунку для посадок.

Можно потом также создать защитное препятствие для вредителей из осколков скорлупы, соорудив высокий заборчик.

Томатам тоже понравится такая добавка. Без достаточного количества кальция в рационе растение будет подвержено гнилям.

Чтобы уберечь будущие плоды, высаживайте рассаду с добавлением яичной скорлупы в лунки.

Кальций очень важен для плодоношения сливовых деревьев. Редкие подкормки раз в два года помогут поддерживать высокий уровень урожайности.

Посыпать яичной скорлупой можно между рядами картофеля. Дачники говорят, что это помогает бороться с медведкой.

Кому не стоит давать

Не применяйте удобрение из скорлупы яиц для кабачков, гороха, огурцов, пользы не будет, растения это не примут.

Как готовим: сушим скорлупу, перемалываем, наполняем банку, заливаем водой. Настаивать раствор надо 2 недели, выбрав темное место. Перед применением разбавляем водой 1 к 3.