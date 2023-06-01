Маленький сосед застрелил 4-летнюю девочку в Чикаго

Как соощают местные источники, пистолет хранился высоко в чулане, сообщила полиция в населенном пункте Ривер-Гроув, в западном пригороде Чикаго.

Подробности пока не известны, ясно только, что малышу удалось дотянуться до оружия, которым он решил поиграть.

В результате он смертельно ранил соседку.

Согласно данным Центров по профилактике и контролю заболеваний (CDC), в 2020 году оружие стало основной причиной смерти среди детей и подростков в возрасте от 1 до 19 лет: 4368 человек погибли, опередив смертность в автомобильных авариях и от передозировки.