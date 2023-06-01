Загущенные морковные посадки можно проредить обычными ножницами

Если этого не сделать вовремя и параллельно не избавить морковные посадки от сорняков, то корнеплоды начнут искривляться. Со временем они упадут на землю, и хорошего урожая моркови можно не ждать.

Поскольку прореживание морковной культуры - очень трудоемкий процесс, его можно облегчить. В этом помогут небольшие ножницы либо канцелярский нож.

Морковные ростки и сорняки нужно выстригать прямо под корень. Оставшиеся в земле корешки вскоре отомрут сами.

Нужно учитывать, что такой метод прореживания подходит только для 2-недельной морковки, корни которой совсем еще тоненькие. Если сделать это позже, то подросшие корешки моркови начнут гнить и создадут благоприятную среду для развития бактерий и болезней.

Делать прореживание нужно ранним утром сразу после полива. Между растениями оставляют расстояние 1-2 см, а землю уплотняют.

Через 20-30 дней процедуру следует повторить, на этот раз оставляя между растениями по 3-4 сантиметра.