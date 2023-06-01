Бывалый садовод рассказал о своем опыте выращивания арбуза на дачном участке

Если вы заинтересовались выращиванием полосатой ягоды, возьмите на заметку полезные советы опытного садовода.

Прежде всего, по мнению эксперта, нужно уделить внимание подкормкам, без них достойного урожая не будет.

Подкармливать будем три раза за сезон. Первый раз даем удобрение, когда появятся первые 6-7 листиков, второй раз перед самым началом цветения, третью подкормку делаем в первой фазе плодоношения.

Подходящее удобрение для арбуза - растворимые в воде многокомпонентные минеральные подкормки.

Поливы делаем регулярно, повторяя каждые 10-12 дней. Начинаем с момента появления маленьких росточков и продолжаем до периода завязывания первых маленьких плодиков.

Когда арбузы начнут поспевать, поливы учащаем до раза в неделю.

И вот еще один важный совет новичкам. Когда появятся первые 2-5 плодиков, прищипываем верхушку над четвертым листом. Эти 5 арбузиков сохраняем, остальные завязи обрываем.

Растение все равно не сможет большое потомство прокормить.

Плоды, выросшие по размеру, как куриное яйцо, помещаем в сетку и подвязываем к шпалере с помощью шпагата.