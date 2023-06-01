Укроп нельзя высаживать рядом с некоторыми культурами

Свежую зелень укропа многие любят добавлять в салаты и другие блюда. Однако если посадить эту культуру рядом с "неправильными" соседями, это плохо скажется на ее развитии и вкусовых качествах.

Одним из самых плохих компаньонов укропа можно назвать морковь. Она подвергает укроп нашествию вредителей, что впоследствии губит его посадки.

Нехорошим соседом для этой культуры является и листовой салат. Он активно забирает питание из почвы, тем самым оставляя без него укроп.

И еще один плохой выбор - базилик. Дело в том, что оба вида зелени ухудшают вкус друг друга, а также обоюдно повышают риск заражения опасными болезнями.