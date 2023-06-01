Европарламент проголосовал против председательства Венгрии в Совете ЕС

В ходе сессии была принята резолюция, согласно которой Венгрия должна быть лишена такого права из-за нарушения принципа верховенства закона.

Согласно действующем порядку, Венгрия должна стать председателем Совета ЕС во второй половине 2024 года на 6 месяцев.

Во время голосования 442 депутата Европарламента отдали свои голоса против председательства Венгрии, 144 – за. Еще 33 депутата воздержались.

Европарламент призвал Совет ЕС решить данный вопрос, напомнив, что при необходимости соответствующие меры может принять и сам ЕП.