Почему нельзя заряжать телефон на диване: последствия могут быть печальными

После подключения провода от зарядного устройства смартфон нужно куда-то положить, причем правильно выбрать поверхность.
Это должно быть что-то твердое вроде стола, тумбочки, полки на стеллаже или столешницы комода.
На диван или любую другую мягкую мебель смартфон во время зарядки класть нельзя, поскольку он может нагреваться.
При отсутствии вентиляции не мягкой поверхности разогрев усилится. А если устройство накрыто подушкой, оно может выйти из строя или даже взорваться из-за отсутствия доступа воздуха.
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